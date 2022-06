EXCLUSIV // VIDEO "Ni s-a propus sa facem egal" * Viorel Anghelinei, despre "blatul" Otelul - Dinamo 3-3: "Stiam ca trebuie sa dea Camataru 3 goluri. Daca nu cantam cum voiau ei, ne lucrau"

Articol de GSP - Publicat marti, 28 iunie 2022, 11:01 / Actualizat marti, 28 iunie 2022 13:03Invitat la emisiunea GSP Live, Viorel Anghelinei (63 de ani), fost jucator si arbitru in Liga 1, a povestit despre un blat dintre Dinamo si Otelul Galati la care a participat in 1987.Fostul antrenor Ioan Sdrobis dezvaluia in 2020 ca meciul Otelul - Dinamo 3-3, disputat in 1987 a fost trucat. Antrenorul a sustinut ca scopul era ca Rodion Camataru, atacantul "cainilor", aflat in lupta pentru Gheata de ... citeste toata stirea