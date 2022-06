EXCLUSIV // VIDEO Nu a menajat pe nimeni * Negoita, Uhrin si Muresan, aratati cu degetul pentru dezastrul de la Dinamo

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 18 iunie 2022, 08:48 / Actualizat sambata, 18 iunie 2022 09:26Fostul international Costel Orac (63 de ani) crede ca haosul la Dinamo a inceput in momentul venirii lui Negoita, spune ca debarcarea lui Rednic a fost o mare greseala si nu e deloc de acord cu implicarea DDB-ului in viata echipei.Costel Orac a fost invitat la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", interviul complet poate fi citit AICI.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in ... citeste toata stirea