EXCLUSIV // VIDEO Ovidiu Burca a facut un top inedit * Cel mai glumet, cel mai petrecaret, cel mai pricinos: "Iesi afara, bati un cui si te schimbi acolo!" + "Eram in lesa, dar aveai de la cine invata"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 12 martie 2024, 20:30 / Actualizat marti, 12 martie 2024 20:32Ovidiu Burca, 43 de ani, a facut un top inedit pentru Gazeta Sporturilor vizavi de fotbalistii alaturi de care a jucat in cariera sa, vizavi de cei cu care a avut privilegiul de a se confrunta. Nume mari, unele uriase!Ovidiu Burca, 43 de ani, a fost omul providential pentru Dinamo in sezonul 2022/2023, cand a contribuit enorm la promovarea echipei in prima liga. Fostul fundas central nu ... citește toată știrea