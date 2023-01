EXCLUSIV / VIDEO Ovidiu Dananae, fost jucator la FCU Craiova 1948, a vorbit despre litigiul castigat impotriva CS Universitatii Craiova: "CSU era intangibila atunci"

Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 12:32 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 12:37Ovidiu Dananae (37 de ani), fost international, a relatat, in direct la GSP Live, despre litigiul in care a fost implicat cu CS Universitatea Craiova, formatie pentru care a evoluat in perioada iulie 2014 - august 2015.CONTEXT:In octombrie 2015, Ovidiu Dananae a castigat un litigiu impotriva clubului condus de Mihai Rotaru. Oltenii i-au reziliat unilateral contractul acestuia si au fost ... citeste toata stirea