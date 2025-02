EXCLUSIV / VIDEO Ovidiu Ioanitoaia a anuntat echipele care vor intra in play-off: "Un final de campionat care se anunta foarte incins"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 25 februarie 2025, 19:09 / Actualizat marti, 25 februarie 2025 19:48Ovidiu Ioanitoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a analizat la emisiunea "GSP Live Special", situatia din varful Superligii, care se apropie de finalul sezonului regulat.Ovidiu Ioanitoaia este de parere ca in play-off se vor califica primele sase clasate din acest moment, sustinand ca Sepsi nu are vreo sansa de a depasi in vreun fel Dinamo sau Rapid. Cu doua etape inaintea ... citește toată știrea