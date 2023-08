Articol de Alberto Botoghina - Publicat luni, 21 august 2023, 07:00Prezent duminica seara in studioul GSP Live, Mihai Teja, fost antrenor la FCSB in 2019, a analizat victoria ros-albastrilor cu Poli Iasi, scor 2-1. Tehnicianul in varsta de 44 de ani, liber de contract in acest moment, a comentat si ultimele evenimente petrecute la clubul lui Gigi Becali.Teja a remarcat, in primul rand, jocul lipsit de claritate al ros-albastrilor din repriza a doua:"FCSB a tremurat in ultimele 20-25 de ... citeste toata stirea