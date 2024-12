EXCLUSIV // VIDEO Pe banca la 75 de ani, Lita Dumitru are o cerere pentru analistii posturilor TV: "Ilie si ceilalti, va rog din toata inima, desi nu cred ca veti accepta"

Articol de Remus Dinu, Carmen Dumitru - Publicat duminica, 29 decembrie 2024, 20:01 / Actualizat duminica, 29 decembrie 2024 22:01Lita Dumitru, omul care o pregateste in acest moment pe Concordia Chiajna, va implini pe 2 ianuarie 75 de ani. Revenit in fotbalul romanesc dupa multi ani petrecuti in State, fostul mare international si-a expus, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, una dintre nemultumirile sale: faptul ca antrenorii - analisti TV ai posturilor de sport nu coboara in iarba ... citește toată știrea