Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 10:34 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 11:37Invitat in episodul #17 al podcastului "Profu' de Sport", Marius Sumudica (52 de ani), antrenorul sauditilor de la Al-Raed, a povestit cum petrecea cantonamentele de la Rapid in compania unor jucatori precum Danut Lupu, Daniel Iftodi si Mugur Bolohan, dar si cum i-a prins Mircea Lucescu fumand in camera.Sumudica a relatat cum "Il Luce" i-a certat pentru escapadele din camera de hotel, ... citeste toata stirea