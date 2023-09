Articol de Costin Stucan - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 11:03 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 11:22Intr-un interviu exclusiv pentru GSP, Cristiano Bergodi (58 de ani), antrenorul Rapidului, a comentat plecarea atacantului Marko Dugandzic (29 de ani).Interviul integral acordat de Cristiano Bergodi Gazetei Sporturilor, AICICroatul a prins un transfer nesperat in ultimele zile de mercato, in Arabia Saudita, la Al Tai. Giulestenii vor primi in jur de 1,5 milioane de euro ... citeste toata stirea