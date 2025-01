EXCLUSIV / VIDEO Ruptura la varf la CFR Cluj! Cristi Balaj a spus la GSP Live ca NU mai vorbeste cu Dan Petrescu: "E inconjurat de oameni care ii spun ce vrea sa auda! M-am simtit jignit"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 13:14 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 15:55Cristi Balaj (53 de ani), presedintele lui CFR Cluj, a fost prezent in studioul GSP Live si a dezvaluit ca in momentul de fata nu mai vorbeste cu antrenorul Dan Petrescu (57 de ani).Oficialul celor de la CFR a declarat ca Dan Petrescu s-a suparat in urma declaratiilor recente oferite de Balaj, cu privire la situatia de la club.Cristi Balaj a transmis ca Dan Petrescu va ramane ... citește toată știrea