EXCLUSIV // VIDEO Sorin Cartu, dezvaluire despre momentul cand a spart geamul bancii de rezerva de la Basel: "Am platit eu tot! 12.000 de euro si CFR m-a dat afara"

Articol de GSP - Publicat duminica, 02 ianuarie 2022, 11:48 / Actualizat duminica, 02 ianuarie 2022 12:26Sorin Cartu (66 de ani), presedintele celor de la CSU Craiova, a fost invitat in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", unde a vorbit despre incidentul petrecut in urma cu 11 ani, pe vremea cand acesta antrena CFR Cluj. Atunci, Cartu spargea geamul unei banci de rezerve la meciul din Liga Campionilor cu Basel, pierdut de "feroviari", scor 0-1.Pe 23 noiembrie 2010, CFR Cluj juca in deplasare ... citeste toata stirea