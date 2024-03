EXCLUSIV/ VIDEO Sorin Cartu, inapoi la CSU Craiova? Fostul presedinte din Banie nu exclude o revenire! "Nu sunt orgolios!"

Articol de Carmen Dumitru - Publicat duminica, 10 martie 2024, 16:09 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 17:03Sorin Cartu, 68 de ani, sustine ca nu ar refuza o posibila revenire la CSU Craiova. Cartu a demisionat din functia de presedinte al gruparii conduse de Mihai Rotaru in vara anului trecut, dar este gata sa se intoarca in fotbalul romanesc.Retras din fotbal, fostul international a vorbit in exclusivitate intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor despre sansele de a reveni la clubul ... citește toată știrea