Articol de Costin Stucan - Publicat miercuri, 15 martie 2023, 12:03 / Actualizat miercuri, 15 martie 2023 15:09Leo Strizu il ironizeaza pe Mihai Stoica pentru rolul lui decorativ din clubul finantat si controlat total de Gigi Becali. In direct la GSP Live, antrenorul a sustinut ca actualul manager general de la FCSB are o influenta mai mica in club decat avea Strizu ca jucator la FC Brasov. Pentru a argumenta, a folosit o poveste picanta cu arbitrii din Liga 1 si modul in care acestia puteau ... citeste toata stirea