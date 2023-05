Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 03 mai 2023, 11:33 / Actualizat miercuri, 03 mai 2023 13:22La un an distanta de cand a venit in club, actionarul majoritar al Rapidului, Dan Sucu, a fost intrebat, in direct la GSP Live daca gruparea giulesteana a fost avantajata de arbitri in acest sezon."A fost Rapid un club avantajat de arbitri in sezonul asta? Exista un feeling ca a avut undeva un inger pazitor", a fost intrebarea pusa de moderatorul Costin Stucan omului de afaceri.VIDEO Dan ... citeste toata stirea