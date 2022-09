EXCLUSIV // VIDEO "Tricolorul" facut praf in direct: "Inexistent, nota 4! N-a avut nicio realizare!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 24 septembrie 2022, 17:12 / Actualizat sambata, 24 septembrie 2022 18:12George Puscas nu scapa de critici pentru modul in care a tratat una dintre mariile ocazii ale Romaniei din finalul partidei cu Finlanda, incheiata 1-1. Invitat la GSP Live, Cristi Bud (37 de ani), ex-campion cu CFR Cluj, fost atacant important in prima liga, nu l-a menajat sub nicio forma pe varful "tricolorilor".In minutele de final ale partidei din finlanda, varful lui Genoa a irosit ... citeste toata stirea