EXCLUSIV / VIDEO Un fost international de tineret vorbeste despre scandalul in care el si alti 9 "tricolori" au fost implicati in cantonamentul din Serbia al Romaniei U19, find acuzati de consum de alcool: "Nu era nimeni beat!"

Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 16 februarie 2023, 12:26 / Actualizat joi, 16 februarie 2023 12:26Andrei Vastag (28 de ani), mijlocasul defensiv al celor de la CS FC Dinamo, a vorbit, in direct la GSP Live, despre suspendarea pe care a ispasit-o la nationala U19, in urma unui incident in care a fost implicat in Serbia, la Novi Sad, acolo unde romanii au jucat un meci din Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din Lituania, din 2013.Atunci, mai multi "tricolori", ... citeste toata stirea