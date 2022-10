Exclusiv // Video Un fost international elvetian din Liga 1 da verdictul pentru EURO 2024: "Elvetia e favorita, dar trebuie doar sa jucati ca o echipa"

Articol de Catalin Stroia, Valentin David (video) - Publicat luni, 10 octombrie 2022, 17:47 / Actualizat luni, 10 octombrie 2022 18:21Naser Aliji (28 de ani) a revenit in Romania la FC Voluntari, in acest sezon competitional, de la Honved Budapesta.Fundasul stanga are dubla cetatenie, elvetiana si albaneza, si a evoluat pentru selectionatele de juniori ale Esarii Cantoanelor, alaturi de jucatori precum Berat Djimsiti, fundasul celor de la Atalanta, si atacantul CFR-ului, Cephas Malele. ... citeste toata stirea