EXCLUSIV // VIDEO "Un moment decisiv pentru cariera lui!" * Dica, avertizat dupa ce a acceptat oferta lui Becali: "Nu va fi deloc bine pentru imaginea lui"

Articol de GSP - Publicat marti, 26 iulie 2022, 12:18 / Actualizat marti, 26 iulie 2022 13:27Ionut Rada (40 de ani), fost fundas la FCSB, a impartit in trecut vestiarul cu Nicolae Dica si-l avertizeaza pe tehnician ca isi pune in pericol cariera daca va accepta iarasi ordinele patronului Gigi Becali.Azi, patronul ros-albastrilor a anuntat ca "Nick" va deveni noul A1 al echipei. Ionut Rada si-ar dori ca Dica sa aiba o pozitie de neclintit in fata pretentiilor lui Becali pentru a nu-si pierde ... citeste toata stirea