EXCLUSIV VIDEO Unul dintre marile talente crescute de Hagi, sincer in direct: "Nu mi-am atins potentialul, am fost delasator. Credeam ca pot sa joc doar din talent"

Articol de Costin Stucan - Publicat luni, 28 noiembrie 2022, 11:44 / Actualizat luni, 28 noiembrie 2022 12:57Cristi Gavra era acum 11 ani unul dintre marile talente de la Academia Hagi. Unul dintre juniorii cu care Hagi a inceput proiectul de la Ovidiu in 2009, atacantul din Arad nu si-a atins niciodata potentialul. In direct la GSP Live, a acceptat sa vorbeasca deschis despre cauzeGavra a ajuns la 29 de ani, joaca in Liga 2 la Ripensia si se gandeste deja la viitorul de dupa cariera de ... citeste toata stirea