Articol de Costin Stucan, Daniel Grigore - Publicat miercuri, 01 noiembrie 2023, 10:36 / Actualizat miercuri, 01 noiembrie 2023 11:51Claudiu Tudor (38 de ani), presedintele celor de la Petrolul Ploiesti, a anuntat ca Sergiu Hanca (31), accidentat de Joyskim Dawa in meciul cu FCSB (2-2), este suspect de ruptura a ligamentelor gleznei a(Trade Mark)Gazeta a aflat ca fotbalistul are doua dintre cele trei ligamente laterale ale gleznei rupte.Accidentat la glezna dreapta in timpul meciului de ... citeste toata stirea