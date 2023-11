Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 15 noiembrie 2023, 11:56 / Actualizat miercuri, 15 noiembrie 2023 12:29Vlad Iacob, fostul administrator special al lui Dinamo, a spus, in direct la GSP Live, ca Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul bucurestenilor, ar fi fost demis in fotbalul occidental daca ar fi avut rezultatele inregistrate in aceasta toamna de formatia din "Stefan cel Mare".Dinamo este penultima in clasamentul din Superliga, cu numai 10 puncte adunate in 16 etape. Bucurestenii ... citeste toata stirea