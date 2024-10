EXCLUSIV Viitoarea "perla" a fotbalului romanesc?! "Beleaua mica" de pe lista lui Dinamo si FCSB: "Tata mi-a atras atentia sa nu pacalesc fotbalul si nu mi-a zis niciodata un *bravo*" + Gestul amuzant dupa ce a dat mana cu Hagi

Articol de Justin Gafiuc - Publicat duminica, 06 octombrie 2024, 14:07 / Actualizat duminica, 06 octombrie 2024 14:07Petrolul a scos din joben in acest campionat un pusti care a luat deja ochii granzilor din Liga 1: Mihnea Radulescu, 19 ani. Fiu al unui fost stoper cu CV in fotbalul judetean, Marius Radulescu, supranumit "Beleaua", tanarul mijlocas a devenit om de baza in trupa "lupilor" si a prins in premiera nationala U21 pentru finalul campaniei de calificare la Euro 2025.In toata ... citește toată știrea