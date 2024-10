EXCLUSIV | Viitorul Pandurii poate intra, astazi, in faliment, la cererea sa urgenta! Liga 2 ramane, astfel, fara o echipa in acest sezon si fara rezultatele din meciurile gorjenilor

Viitorul Pandurii Targu Jiu mai are cateva ore de viata, din informatiile Liga2.ro. Marti, 15 octombrie 2024, clubul asteapta ca Tribunalul Gorj sa-i declare falimentul si, astfel, sa puna capat agoniei in care a ajuns de cateva saptamani.Desi un nou termen in procesul falimentului fusese dat in urma cu o luna pentru ianuarie 2024, Viitorul Pandurii a actionat rapid si si-a cerut falimentul mai repede, acum, pentru a nu mai juca in campionatul Ligii 2 in weekend, cand ar trebui sa organizeze ... citește toată știrea