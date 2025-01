EXCLUSIV Vine cu alta teorie in cazul accidentarii lui Darius Olaru: "Vreti sa va aduc aminte?"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 20:31 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 20:31Ion Marin (69 de ani) considera ca Darius Olaru (26) se expune accidentarilor prin stilul lui exuberant. Capitanul FCSB-ului a suferit zilele trecute o luxatie la umarul stang si va absenta in jur de doua luni.FCSB si-a pierdut capitanul in cadrul cantonamentului din Antalya. Olaru s-a accidentat in primul dintre cele doua amicale disputate de ros-albastri, la 2-1 cu Hamburger ... citește toată știrea