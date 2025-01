EXCLUSIV Vine decizia! Emotii la FRF pentru verdictul TAS dupa incidentele de la Romania - Kosovo!

Articol de Marius Margarit, Remus Dinu - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 14:36 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 16:14Emotii in crescendo pentru Federatia Romana de Fotbal, care asteapta, saptamana aceasta, decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne in privinta sanctiunilor dictate dupa incidentele de la Romania - Kosovo, din noiembrie.Marti, cel tarziu miercuri, forul condus de Razvan Burleanu ar trebui sa ia act de decizia celor de la TAS, FRF reclamand in decembrie ca ... citește toată știrea