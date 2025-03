EXCLUSIV Vine titlul in Oltenia? Verdict de la o legenda: "FCSB nu e un caz izolat, Universitatea Craiova poate sa profite!"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 17 martie 2025, 18:37 / Actualizat luni, 17 martie 2025 18:43Emil Sandoi, 60 de ani, fost campion cu Universitatea Craiova in urma cu trei decenii, e optimist ca alb-albastrii pot pune capat dominatiei instaurate de FCSB, mizand in special pe uzura acumulata de ros-albastri in cupele europene. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, tehnicianul liber de contract a analizat prima etapa din play-off-ul Superligii.Universitatea Craiova a debutat en ... citește toată știrea