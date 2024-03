EXCLUSIV Virginia Ruzici: "Ma bucur nespus pentru Simona, va putea sa revina pe teren si sa castige mari titluri!"

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 05 martie 2024, 18:20 / Actualizat marti, 05 martie 2024 19:19Virginia Ruzici, cea care i-a fost manager Simonei Halep in cea mai mare parte a carierei sale, a reactionat cu multa satisfactie si fericire in urma verdictului dat astazi de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, acela de reducere a sanctiunii fostului lider mondial la 9 luni."Pentru mine este o zi, as putea spune, euforica. Ma bucur nespus pentru Simona", a declarat Virginia Ruzici. ... citește toată știrea