EXCLUSIV Vrea masuri dure dupa dezastrul din Muntenegru: "Trebuie retezat tot, revolutie! Nici Klopp si Mourinho nu mai ajuta nationala"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 06 iunie 2022, 15:40 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 15:45Marcel Raducanu (67 de ani) pune pe seama valorii jucatorilor prestatia lamentabila din Muntenegru a nationalei (0-2). In prezent antrenor de copii si juniori in Germania, fostul mare atacant subliniaza si problemele de fond ale fotbalului romanesc.Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Natiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru. "Tricolorii" urmeaza sa evolueze in Bosnia, marti, de ... citeste toata stirea