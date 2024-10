EXCLUSIV Zeljko Kopic a explicat de ce nu l-a luat la Dinamo pe fiul sau care impresioneaza la alt club din Romania: "Cea mai buna decizie"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 08 octombrie 2024, 14:42 / Actualizat marti, 08 octombrie 2024 16:14Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 47 de ani, a detaliat pentru GSP.ro de ce fiul sau, Vito, 17 ani, este la U Cluj U19 si nu in alb-rosu: "Eu, profesional, a trebuit sa ma lupt pentru tot ceea ce am obtinut, asa trebuie sa faca si el. Cand va merita, pe fortele lui, va juca in prima divizie"La inceputul lunii septembrie, GSP.ro informa in exclusivitate ca Vito Kopic, 17 ani, a ... citește toată știrea