EXCLUSIV Zeljko Kopic, ambasadorul Romaniei in lume: "Sunt naturali" * Ce ar schimba la romani, de ce-i plac sarmalele, dar nu si tuica

Articol de Eduard Apostol, Andrei Furniga (video) - Publicat marti, 31 decembrie 2024, 09:57 / Actualizat marti, 31 decembrie 2024 09:57Zeljko Kopic are cuvinte de lauda la adresa Romaniei si romanilor, dupa un an de trai in BucurestiA semnat cu Dinamo pe 1 decembrie 2023 si a obtinut respectul nu doar al "cainilor rosii", ci si al rivalilor. Zeljko Kopic, 47 de ani, a transformat "haita" dintr-o echipa aflata in zona retrogradarii intr-una ce se poate bate la play-off si podium. ... citește toată știrea