EXCLUSIV Zeljko Kopic ii face portretul lui Edgar Ie: "Logic, are nevoie de asta" * Ce alti "ex-barcelonezi" au mai trecut pe la Dinamo

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 21 februarie 2024, 15:51 / Actualizat miercuri, 21 februarie 2024 16:32Edgar Ie, 29 de ani, va fi in lotul "cainilor" pentru etapa de vineri, din Gruia, cu CFR Cluj. Fundasul cu experiente multiple, inclusiv la Barcelona, urmeaza altor doi fosti jucatori de la Dinamo, Samuel Okunowo si Juan Camara, cu trecut in Catalonia.Edgar Ie, 29 de ani, este gata de debut, vineri seara, de la ora 20:00, in meciul CFR Cluj - Dinamo. Fundasul va face parte ... citește toată știrea