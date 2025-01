EXCLUSIV ZERO profit! Compromisul acceptat de conducerea lui Dinamo + Riscul care pandeste clubul

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 19:14 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 19:26Dinamo iese cu indulgenta "pe zero" din meciurile disputate pe "Arcul de Triumf". Profitul inregistrat de club nu exista, practic, la meciurile disputate in casa rugby-ului romanesc, insa conducerea a acceptat doleanta echipei de a nu parasi nici in ruptul capului arena de langa Manastirea Casin.Ros-albii disputa in aceasta seara primul meci pe teren propriu din acest sezon, un duel ... citește toată știrea