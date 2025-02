EXCLUSIV Ziua decisiva pentru fotbalistul pe care se bat FCSB si Rapid * Gigi Becali pluseaza pentru "febletea" lui

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 10:40 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 11:12Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa se lamureasca in privinta "mijlocului" campioanei pentru asaltul final in privinta transferului lui Tidirane Keita de la Petrolul. Pe langa cei 400.000 de euro oferiti deja, latifundiarul din Pipera poate pune un jucator la schimb pana la vara sau inca 100.000 de euro.Astazi, sunt trei meciuri in Superliga ce implica formatiile ce se lupta ... citește toată știrea