Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 10 iulie 2023, 12:49 / Actualizat luni, 10 iulie 2023 13:02In aceste momente, la sediul Ministerului Apararii are loc o intrunire a Consiliului acestui for, la care au fost invitati conducerea CSA Steaua, reprezentanti ai posibililor investitori privati, cu care s-au purtat tratative in ultimul timp pentru asocierea care sa dea dreptul ros-albastrilor sa promoveze in prima liga, dar si membri ai asociatiei suporterilor stelisti de la AS 47.Printre ... citeste toata stirea