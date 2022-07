EXCUSIV | Doru Andrei, pierdut gratis de Poli Timisoara in urma unei gafe a conducerii. Internationalul U19 e deja la alt club, din prima liga

Poli Timisoara devine din nou tributara managementului dezastruos care, in mare parte, a si dus la retrogradarea sportiva a echipei in Liga 3, in aceasta vara. Clubul nu a inregistrat la FRF contractul prelungit in iarna cu Doru Andrei si FC Voluntari i-a "suflat" jucatorul gratis!Doru Andrei era internationalul U19 al echipei banatene, alaturi de fundasul Denis Radu. Cei doi au fost cu selectionala condusa de Adrian Vasai la Campionatul European Under 19 2022 organizat de Slovacia in luna ... citeste toata stirea