Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 20 februarie 2023, 07:59 / Actualizat luni, 20 februarie 2023 08:11Va mai aduceti aminte de Mihai Vodut? A fost considerat o speranta a fotbalului intern, a fost si la nationala de tineret, a ajuns sub bagheta "Regelui" Hagi la Viitorul, apoi a urmat caderea. Abrupta. Dupa un caz de violenta domestica, fosta iubita l-a dat in vileag ca pariaza si a fost suspendat din fotbal in urma cu 3 ani!In prezent, Mihai o duce bine si sentimental, si in afara ... citeste toata stirea