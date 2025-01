Experienta infricosatoare a unui rugbist francez dupa ce a consumat un plic cu nicotina: "A fost un incident tahicardic. M-au electrocutat de 4 ori"

Articol de David Istrate - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 21:34 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 21:36Hassane Kolingar (26 de ani), un rugbist francez, a dezvaluit recent ca a trecut printr-o operatie la inima de 5 ore, dupa ce a intrat in stop cardiac, in urma consumului unui plic cu nicotina la nunta unui coechipier.Hassane Kolingar si-a facut junioratul la Racing 92, echipa pentru care a jucat in ultimii 6 ani, fiind convocat si la nationala Frantei. In aceasta vara, rugbistul ... citește toată știrea