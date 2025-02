Experienta infricosatoare pentru Andy Murray: "Nu aveam nicio idee cum sa ma opresc... M-am aruncat la pamant"

Articol de David Istrate - Publicat joi, 13 februarie 2025, 18:19 / Actualizat joi, 13 februarie 2025 18:22Andy Murray (37 de ani), fostul lider mondial si actualul antrenor al lui Novak Djokovic, a avut parte de o experienta infricosatoare in vacanta la schi in care a mers alaturi de familia lui. Dublul campion olimpic a ramas blocat pe munte si a trebuit sa fie coborat cu ajutorul echipei de salvare.Andy Murray s-a retras din tenis in 2024, insa a ramas aproape de acest sport si l-a ... citește toată știrea