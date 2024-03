Experta britanica intervine in conflictul Halep versus Wozniacki: "E corect moral? Un lucru e cert"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 23 martie 2024, 15:34 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 16:13Annabel Croft (57 de ani), fosta jucatoare de tenis, locul 24 in lume la un moment dat, in prezent experta a televiziunii britanice Sky Sports, s-a pronuntat in cazul Simonei Halep, care a revenit in circuit post-suspendare gratie unui wild card primit la turneul de la Miami.Cu suspendarea pentru dopaj redusa de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la 4 ani la 9 luni, Simona Halep este ... citește toată știrea