Expertul in doping a dat verdictul in cazul lui Jannik Sinner * Cum va actiona TAS: "Si Novak Djokovic a sugerat"

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 04 octombrie 2024, 12:13 / Actualizat vineri, 04 octombrie 2024 12:13Fritz Sorgel, un profesor german in varsta de 74 de ani, cu o bogata activitate academica in domeniul farmacologic, a prezis care va fi decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) in cazul lui Jannik Sinner (23 de ani, lider mondial ATP).Acesta sustine ca suspendarea nu va fi pentru o perioada de 1-2 ani, asa cum cere Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA), ci pe o perioada mai ... citește toată știrea