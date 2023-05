Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 14 mai 2023, 08:44 / Actualizat duminica, 14 mai 2023 09:19Viorel Moldovan, fostul atacant al echipei nationale, a comentat gestul facut de Denis Alibec in CS Universitatea Craiova - Farul 1-1.In finalul primei reprize, atacantul de 32 de ani si-a lasat echipa in 10 oameni in prelungirile primei reprize, pentru o lovitura inexplicabila aplicata lui Vladoiu. Dupa meci, Viorel Moldovan a incercat sa gaseasca explicatii pentru gestul celui care ... citeste toata stirea