Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 24 septembrie 2023, 16:32 / Actualizat duminica, 24 septembrie 2023 16:49Adus de FCSB in aceasta vara, mijlocasul Damjan Djokovic (33 de ani) si-a pierdut in ultimele etape locul de titular. Iar Danut Lupu crede ca exista anumite probleme in vestiarul ros-albastrilor.Croatul a inceput ca titular la FCSB, atat in preliminariile Conference League, cat si in primele 4 etape din Superliga. De atunci, a mai jucat doar o data titular, in etapa a ... citeste toata stirea