Explicatiile jucatorului care si-a palmuit adversarul la fileu: "Am fost abuzat in mod repetat"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 06 aprilie 2022, 18:20 / Actualizat miercuri, 06 aprilie 2022 18:37Jucatorul de tenis francez Michael Kouame, in varsta de 15 ani, a oferit prima reactie dupa gestul reprobabil pe care l-a avut zilele trecute in timpul unui turneu din Ghana, cand si-a palmuit adversarul la fileu.Pustiul din Franta i-a prezentat scuze adversarului, dar spune ca a cedat nervos pe fondul "meciului extrem de frustrant si dificil" pe care l-a avut in compania ghanezului ... citeste toata stirea