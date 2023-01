Explozie de polivalente * Noua baze sportive moderne, insemnand o investitie totala de 400 de milioane de euro, sunt gata sa apara in Romania

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat vineri, 27 ianuarie 2023, 09:02 / Actualizat vineri, 27 ianuarie 2023 10:24Noua baze sportive moderne insemnand o investitie totala de 400 de milioane de euro sunt gata sa apara in Romania. La Turda si la Blaj sunt cele mai avansate proiecte, la Brasov lucrarile pe santier au inceput in decembrie anul trecut, in timp ce Craiova viseaza doar pe hartie la o noua sala polivalenta. Bucurestiul nici macar nu mai face planuri.In primul episod ... citeste toata stirea