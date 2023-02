Exploziv! FRF ar fi amenintat SC Otelul cu depunctarea daca disputa amicalul cu o echipa din Rusia. Galatenii au anulat testul in ultimul moment, dupa ce au facut incalzirea. Cum se apara clubul din Liga 2

Situatie inedita in care s-a aflat SC Otelul miercuri dimineata, cand trebuia sa aiba loc primul meci amical din cantonamentul din Turcia, cu Enisey Krasnoyarsk (Rusia), in localitatea Belek.In cele din urma, testul a picat dintr-un motiv incredibil, in urma unor "interventii" ale "forurilor competente", dupa cum anunta formatia din Liga 2, cu privire la restrictiile aplicate echipelor din Rusia, pe fondul razboiului din Ucraina.Situatie ireala in Turcia! SC Otelul a anulat amicalul cu rusii ... citeste toata stirea