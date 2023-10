Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 12 octombrie 2023, 12:29 / Actualizat joi, 12 octombrie 2023 13:22Valentin Cojocaru (28 de ani), portarul lui Pogon Szczecin, locul 7 in prima liga din Polonia, nu intelege de ce nu e convocat la nationala de Edi Iordanescu si a lansat un atac la adresa lui Horatiu Moldovan, titularul dintre buturile Romaniei in preliminariile EURO 2024.Belarus - Romania are loc azi, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Antena 1Reporterul ... citeste toata stirea