Exploziv! Sefii Stelei au fost la FRF si spun ca vor juca barajul pentru Liga 1: "Ministrul Dincu a zis sa folosim orice cale" + cum blocheaza venirea FCSB-ului in Ghencea

Articol de GSP - Publicat luni, 09 mai 2022, 21:09 / Actualizat luni, 09 mai 2022 21:41Oficialii celor de la CSA Steaua au fost azi la sediul FRF si, in dialogul cu federalii, au insistat ca vor sa joace meciul de baraj impotriva ocupantei locului 7 din play-out-ul Ligii 1. Decizia este acum in terenul FRF.CSA Steaua va incheia pe locul 4 play-off-ul din Liga 2. "Militarii" ar trebui sa dispute un baraj in dubla mansa cu ocupanta pozitiei a 7-a din play-out-ul Ligii 1, in acest moment ... citeste toata stirea