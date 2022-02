Face apel la pace intre Rusia si Ucraina * Mesaj emotionant postat de Daniil Medvedev in ziua in care a devenit numarul 1 mondial

Articol de GSP - Publicat luni, 28 februarie 2022, 15:13 / Actualizat luni, 28 februarie 2022 16:20Daniil Medvedev (26 ani) a facut apel la pace intr-un mesaj emotionant postat pe conturile sale de socializare, chiar in ziua in care a devenit lider al clasamentului ATP.Rusul, care este si campion de Grand Slam, dupa titlul de la US Open din 2021, a devenit luni numarul 1 mondial, reusind sa-l depaseasca in clasamentul ATP pe Novak Djokovic.RAZBOI IN UCRAINARazboi in Ucraina, ziua a 5-a * ... citeste toata stirea