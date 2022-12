Faceti loc, faceti loc... "Dinamo vine tare din spate!" Crescut la Steaua, Iulian Rosu e jucatorul momentului in echipa lui Ovidiu Burca. Suporterii l-au impresionat: "Aveam o perceptie gresita despre ei"

Dinamo continua sa spere la play-off-ul care determina promovatele in SuperLiga dupa victoria de la Brasov, scor 2-0 in ultimul joc de Liga 2 programat in 2022.Iulian Rosu a fost jucatorul meciului cu FC Brasov. In prima repriza a scos un penalty dupa un duel cu Ivan Fustar, transformat de Vasile Buhaescu, iar in partea secunda a inchis jocul cu o executie de exceptie.Iulian Rosu: "Ma bucur ca Dinamo incepe sa arate din ce in ce mai bine si ii facem pe suporteri fericiti"Mijlocasul de 28 de ... citeste toata stirea