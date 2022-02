Falimentul lui Albu * "Motorul" Rapidului s-a stins in a doua parte a sezonului

Articol de Aurelian Rotea - Publicat marti, 15 februarie 2022, 08:41 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 08:58Lipsa de rezultate a celor de la Rapid se leaga si de forma slaba aratata de mijlocasul Alexandru Albu (28 de ani) in acest retur, jucator care reusea sa traga echipa dupa el in prima parte a campionatului.Criza visiniilor se adanceste tot mai mult. Rapid a obtinut un punct in prelungirile meciului cu Sepsi, dar acest lucru nu o ajuta prea tare. Echipele cu care Rapid se lupta ... citeste toata stirea